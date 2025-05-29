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Автопарк Смольного пополнится новыми универсалами

Автопарк Смольного пополнится новыми универсалами

В автопарк Смольного скоро привезут новые автомобили. СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обеспечивает машинами администрацию Петербурга, губернатора и депутатов, заплатит за полноприводные универсалы петербургскому автодилеру 180,1 млн рублей.

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