Автопарк Смольного пополнится новыми универсалами

В автопарк Смольного скоро привезут новые автомобили. СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обеспечивает машинами администрацию Петербурга, губернатора и депутатов, заплатит за полноприводные универсалы петербургскому автодилеру 180,1 млн рублей.
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