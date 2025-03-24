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Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Крыму

После аварии с автобусом в Крыму, прокуратура инициировала расследование по факту оказания небезопасных услуг.

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