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Заработано пером: «Финист» опередил «Волшебника» в российском прокате

Заработано пером: «Финист» опередил «Волшебника» в российском прокате

Сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» возглавил российский кинопрокат в прошедший уикенд. Он заработал в период с 9 по 12 января 299 млн рублей, а его совокупные кассовые сборы превысили уже 2,2 млрд рублей.

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