Заработано пером: «Финист» опередил «Волшебника» в российском прокате

Сказочный блокбастер «Финист. Первый богатырь» возглавил российский кинопрокат в прошедший уикенд. Он заработал в период с 9 по 12 января 299 млн рублей, а его совокупные кассовые сборы превысили уже 2,2 млрд рублей.