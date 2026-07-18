КСИР заявил о нанесении ударов по военным базам США в Бахрейне и Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) сообщил, что нанес удары по авиабазе Шейх Иса, где находились американские военные самолеты, и по центру обработки разведывательных данных в Бахрейне.
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