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Поступление за миллион и упрёки в покровительстве: почему вокруг семьи Юлии Пересильд не утихают споры

Поступление за миллион и упрёки в покровительстве: почему вокруг семьи Юлии Пересильд не утихают споры

Обсуждение творческой династии Пересильд разгорелось с новой силой после новостей о поступлении 17-летней Анны в Московскую школу кино.

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