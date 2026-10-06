В Самарской области арестованы 5 мужчин за разбой на 460 тысяч рублей

Пятерых мужчин в возрасте от 21 года до 37 лет арестовали за разбойное нападение на супругов в селе Марьевка Пестравского района, в ходе которого у потерпевших похитили деньги и ювелирные изделия на сумму свыше 460 тысяч рублей.