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Современные жесткие заповеди бизнеса: дорого обходящиеся убеждения лучше предать

Современные жесткие заповеди бизнеса: дорого обходящиеся убеждения лучше предать

Устойчивое развитие и безопасный бизнес по плечу только гигантским и богатым компаниям. Остальной бизнес в мире – а это больше трех-четвертых всего объема компаний и предприятий – не может себе позволить выживать, конкурировать и расти с использованием новых климатических технологий.

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