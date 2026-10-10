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Политолог Станкевич: новая стратегия СНГ учтет развитие ИИ и криптовалют

Политолог Станкевич: новая стратегия СНГ учтет развитие ИИ и криптовалют

Предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о необходимости новой стратегии развития Содружества Независимых Государств до 2035 года нацелено на глобальные изменения, которые произошли в мире.

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