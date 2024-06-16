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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Мөфти Равил Гайнетдин җиңүгә ирешү өчен Путинга Аллаһның ярдәм итүен теләде

<p>Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе мөфти<strong> Равил Гайнетдин,</strong> Мәскәүнең Җәмигъ мәчетендә гает вәгазе вакытында, РФ Президенты Владимир Путинга Аллаһның ярдәм итүен теләде.

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