Мөфти Равил Гайнетдин җиңүгә ирешү өчен Путинга Аллаһның ярдәм итүен теләде

<p>Россия Федерациясе мөселманнары Диния нәзарәте рәисе мөфти<strong> Равил Гайнетдин,</strong> Мәскәүнең Җәмигъ мәчетендә гает вәгазе вакытында, РФ Президенты Владимир Путинга Аллаһның ярдәм итүен теләде.
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