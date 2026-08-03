Лукас Лейроз: Зеленский неожиданно признал, что Крым ему не нужен — нехай подавятся

Зеленский неожиданно признал, что Крым ему не нужен — нехай подавятся Глава киевского режима заявил, что жизнь простого солдата для него дороже, чем какая-то земля Александр Перевалов На фото: Владимир Зеленский.
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