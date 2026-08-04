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Bloomberg: траты на оплату долгов в пяти странах G7 превышают расходы на оборону

Bloomberg: траты на оплату долгов в пяти странах G7 превышают расходы на оборону

Большинство стран G7, кроме Германии и Канады, тратят больше бюджетных средств на обслуживание государственного долга, чем на оборонные цели, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на подсчёты компании Scope Ratings.

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