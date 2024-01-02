Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

BQ

Brigitte Queck

Дорогие друзья в России ! Всем Вам сердечный привет от антифашистов Германии с Новым годом 2024 ! Мы по прежнему защищаем Россию на улице и по интенрнету ! Несмотря на то, что немецкие ведомства часто блокируют наши известия, переводы с русского на немецкий язык. наши анализы, мы и в дальнейшем будем поддерживать Россию до победы над внутренным (на Украине) и внешным фашизмом в виде США НАТО !! ВЫ- МЫ- ПОБЕДИМ !!>Б.Квек