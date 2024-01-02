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Закон и Порядок

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Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

Для жителей «цветущего сада» у нас грустные новости

Мало того, что хуситы нарушили движение судов в Баб-эль-Мандебском проливе и теперь европейцы переплачивают за доставку грузов из Азии и Ближнего Востока, так теперь ещё и нависла угроза над Гибралтарским проливом, что для «цветущего сада» вообще беда.

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Комментарии
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Леонид Руси
Это всё... Хана Гейропе... Остаётся только на санях через полюс на перекладных...
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14 час.
Леонид Руси
А как же Гейропа будет жить без грабежа? Ведь они так привыкли 😥
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14 час.
BQ
Brigitte Queck
Дорогие друзья в России ! Всем Вам сердечный привет от антифашистов Германии с Новым годом 2024 ! Мы по прежнему  защищаем Россию на улице и по интенрнету ! Несмотря на то, что немецкие ведомства часто блокируют наши известия, переводы с русского на немецкий язык. наши анализы, мы и в дальнейшем будем поддерживать Россию до победы над внутренным (на Украине) и внешным фашизмом в виде США НАТО !! ВЫ- МЫ- ПОБЕДИМ !!&gt;Б.Квек
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24 мин.

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