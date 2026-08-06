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Царьград

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Мельниченко анонсировал выпуск новых конфет в Пензенской фабрике

Мельниченко анонсировал выпуск новых конфет в Пензенской фабрике

Губернатор Олег Мельниченко посетил Пензенскую кондитерскую фабрику, отметившую столетие. Здесь начали выпуск инновационных желейных конфет в коллагеновой оболочке под маркой "Нео ботаника", с планами расширения рынка и экспортным потенциалом.

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