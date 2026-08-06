Мельниченко анонсировал выпуск новых конфет в Пензенской фабрике

Губернатор Олег Мельниченко посетил Пензенскую кондитерскую фабрику, отметившую столетие. Здесь начали выпуск инновационных желейных конфет в коллагеновой оболочке под маркой "Нео ботаника", с планами расширения рынка и экспортным потенциалом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии