11 октября - День создания Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

Год назад Указом Президента Российской Федерации в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации было создано Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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