Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова устроила приятный сюрприз Ольге, жене освобожденного из плена бойца ВС РФ Николая Крышко.
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