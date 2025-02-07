В Архангельской области продолжается потепление

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха седьмого февраля будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха седьмого февраля будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовПеременная облачность.
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