В Архангельской области продолжается потепление

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха седьмого февраля будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха седьмого февраля будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовПеременная облачность.