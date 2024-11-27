Сегодня свой день рождения отмечает Найдина Надежда Петровна! Вас с днем рожденья поздравляем И Вам «спасибо» говорим.
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Сегодня свой день рождения отмечает Найдина Надежда Петровна! Вас с днем рожденья поздравляем И Вам «спасибо» говорим.