Военное обозрение

3 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Если это так, то для нас это плохая новость.Пресса США со ссы...
  • Степан Капуста
    Обескураживает настороженность обывателей относительно "угрозы попасть на войну". Ребята, война уже идет. В неё буду ...В Совфеде РФ заяв...
  • Misha Glusch
    это еще долго вылавливать эту бандеровскую сволачьРосгвардейцы выяв...

Одна из церквей Германии призвала правительство к принятию мер для начала переговоров по завершению конфликта на Украине

Одна из церквей Германии призвала правительство к принятию мер для начала переговоров по завершению конфликта на Украине

В Германии растёт число общественных и религиозных организаций, которые призывают правительство страны к принятию мер по дипломатическому разрешению украинского конфликта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх