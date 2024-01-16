Воронежский губернатор рассказал о повреждениях 35 квартир из-за атаки БПЛА

По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной<strong>По предварительным данным, в результате атаки дронов повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной в Воронеже.
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