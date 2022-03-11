Роналду озадачило решение «МЮ» назначить временного тренера после отставки Сульшера

Криштиану Роналду с непониманием относится к некоторым решениям боссов «Ман Юнайтед». Португальский форвард был озадачен, когда клуб решил назначить временного тренера после отставки Оле-Гуннара Сульшера, пишет Daily Mail.

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