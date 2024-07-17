Диетолог назвала допустимое количество свежих ягод за один раз

Диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова рассказала, сколько свежих ягод можно съесть за один раз.В беседе с изданием «ФедералПресс» в среду, 17 июля, специалист отметила, что зараз рекомендуется съедать не больше 150 г свежих ягод.