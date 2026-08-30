С марта 2027 года водителей с рядом заболеваний могут лишить прав

В России планируется изменить порядок информирования о медицинских противопоказаниях к управлению автомобилем.
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