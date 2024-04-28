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Русская весна

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«Отважные» эвакуировали из зоны спецоперации подбитый американский танк Abrams (ВИДЕО)

«Отважные» эвакуировали из зоны спецоперации подбитый американский танк Abrams (ВИДЕО)

«Отважные» эвакуировали из зоны спецоперации подбитый американский танк Abrams. Его доставят в Москву на Поклонную гору, где 1 мая откроется выставка трофейной западной техники.

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