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Le Figaro: евродепутаты достали карту сокровищ Украины

Le Figaro: евродепутаты достали карту сокровищ Украины

Представители Европейского союза достали карту сокровищ Украины. Об этом сообщает газета Le Figaro. Депутаты настаивают на том, чтобы Владимир Зеленский подписал соглашение о передаче ресурсов, которое, по их мнению, более выгодно, чем предложение, сделанное президентом США Дональдом Трампом.

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