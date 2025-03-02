БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Хоронить Украину, не хоронить Украину, это как бизнес скажет. Мы же капиталистическая страна. В инфе о потенциальных ...Россия передумала...
  • Юрий Юрченко
    ХРено... Умер, так умер...«Вряд ли ему что-...

Медицинский геноцид вместо военного. Почему Зе-режим закрыл программы помощи миллионам больных

Медицинский геноцид вместо военного. Почему Зе-режим закрыл программы помощи миллионам больных

Андрей Градов.   Зе-власть преподнесла согражданам новый сюрприз. Кабмин Шмыгаля отменил социальные программы медицинской поддержки больных с острыми и хроническими заболеваниями в области кардиологии, эндокринологии, нефрологии и др.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
У Zeli вся терапия - окоп! Мужиков истребил, сейчас до женщин и подростков добрался! Видели как он со стариками отношения поддерживает, никакого уважения к возрасту, взял и оскорбил всю Американскую демократию!
Ответить
8 час.
наверх