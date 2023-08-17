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«Спартак» близок к подписанию Бабича. Защитник сборной Сербии и «Альмерии» прибудет в Москву в течение недели (Metaratings)

«Спартак» близок к подписанию Бабича. Защитник сборной Сербии и «Альмерии» прибудет в Москву в течение недели (Metaratings)

Как утверждает Metaratings, 27-летний серб прибудет в Москву в конце текущей недели или в начале следующей для прохождения медосмотра и подписания контракта.

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