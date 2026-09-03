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Строительство 21 века

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Как выглядит «бабушкин» ремонт в разных странах: от Франции до США

Как выглядит «бабушкин» ремонт в разных странах: от Франции до США

Принято считать, что устаревший интерьер — это что-то глубоко местное, почти этнографическое. В России образ «бабушкиной» квартиры мгновенно считывается: ковры на стенах, сервант с хрусталём, жёлтый линолеум и потолочная плитка из пенопласта.

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