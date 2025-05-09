Nvidia прекращает поставки RTX 5090D в Китай

Недавно США снизили планку для чипов искусственного интеллекта, требующих экспортных лицензий, а это значит, что такие специализированные чипы, как Nvidia H20, которые, как ни удивительно, по-прежнему хорошо продаются, несмотря на то, что их изменили, больше не могут продаваться в Китае.