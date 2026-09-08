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Андрей Морозов – российский мини-футбол сегодня на личном примере президента ФК «Эксклюзив»

На сегодняшний день мини-футбол в России проходит динамический этап: есть сильные институциональные основы, лиги, но присутствуют и вызовы для развития команд.

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