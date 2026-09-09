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Пятый канал

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Евгения Медведева вышла на лед после операции

Евгения Медведева вышла на лед после операции

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, перенесшая в июне операцию на обеих стопах из‑за вальгусной деформации, завершила период реабилитации и постепенно возвращается к полноценным тренировкам.

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