Женщины в командировках: как сотрудницы экономят бюджеты компаний

Аналитики компании «Аэроклуб», лидера рынка делового туризма и ведущего поставщика ИТ-решений для отрасли, проанализировали гендерную специфику деловых поездок представителей российского бизнеса за последние пять лет и выяснили, как часто женщины и мужчины путешествуют по работе, представители какого пола более внимательны к корпоративным правилам, а также отличаются ли их предпочтения при выборе авиабилетов и отелей.