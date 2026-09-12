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ВЕСТИ КРЫМ

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В порту «Одесса» ВС РФ поразили сухогруз, доставивший грузы военного назначения для обеспечения ВСУ

В порту «Одесса» ВС РФ поразили сухогруз, доставивший грузы военного назначения для обеспечения ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, сегодня днём ВС РФ продолжили наносить удары по морским портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.

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