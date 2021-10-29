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Бенедикт Камбербэтч сыграет роль Александра Литвиненко в сериале HBO

Бенедикт Камбербэтч сыграет роль Александра Литвиненко в сериале HBO

Компания HBO готовится к съемкам телесериала о судьбе Александра Литвиненко.HBO планирует экранизировать книгу британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» (The Terminal Spy) об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

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