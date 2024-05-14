Новоуральская полиция напоминает, что дача взятки — это преступление

В соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса России, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.