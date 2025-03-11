В Лосинке задержали подозреваемого в грабеже

Предварительно установлено, что неизвестный мужчина прошел в продовольственный магазин, расположенный на улице Минусинской, под видом покупателя, взял с полки продукты питания, спрятал их под курткой и вышел мимо кассовой зоны, не оплатив товар.
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