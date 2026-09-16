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stroimdom21

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Говяжье вымя: забытый деликатес, который стоит вернуть на кухню

Говяжье вымя: забытый деликатес, который стоит вернуть на кухню

Есть продукты, которые исчезают из нашего рациона не потому, что стали хуже, а просто потому, что изменились привычки.

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