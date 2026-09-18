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Царьград

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Топливный кризис в России 18 сентября 2026: очереди на АЗС как бизнес

Топливный кризис в России 18 сентября 2026: очереди на АЗС как бизнес

Очереди на АЗС превратились в новую клиентскую площадку для малого бизнеса. Клиенты никуда не денутся! Ушлые ИПшники поняли, что очереди на АЗС — это золотая жила, и теперь предлагают свои услуги, пока клиенты ожидают заправки.

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