Топливный кризис в России 18 сентября 2026: очереди на АЗС как бизнес

Очереди на АЗС превратились в новую клиентскую площадку для малого бизнеса. Клиенты никуда не денутся! Ушлые ИПшники поняли, что очереди на АЗС — это золотая жила, и теперь предлагают свои услуги, пока клиенты ожидают заправки.