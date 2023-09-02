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Майк Эванс дал «Тампе» неделю на решение вопроса с контрактом

Ресивер «Тампа-Бэй Бакканирс» Майк Эванс заявил, что ждет от клуба оптимального предложения по новому контракту до первого матча в регулярном сезоне.

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