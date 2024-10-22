В России описали будущее доллара словом «схлопнется»

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко в беседе с РИА Новости заявил, что иностранные дипломаты, проходящие обучение в Дипломатической академии МИД России, не сомневаются, что доллар «схлопнется» как резервная валюта.
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