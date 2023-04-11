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Алина Кабаева появилась на фестивале гимнастики в Сочи и засветила обручальное кольцо

Гимнастка и медиаменеджер Алина Кабаева присутствовала на закрытии своего фестиваля в Сочи. С 8 апреля в Сочи проходил ежегодный фестиваль художественной гимнастики «Алина», учрежденный благотворительным фондом олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

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