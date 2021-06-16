А.Тулупов о "крестителе Руси".

Пожалуй одной из наиболее противоречивых фигур нашей истории является киевский "князь Владимир", объявленный христианской церковью "святым" и заслуживший за свою деятельность одобрение Ватикана настолько, что теперь там можно найти его изображение.
Пожалуй одной из наиболее противоречивых фигур нашей истории является киевский "князь Владимир", объявленный христианской церковью "святым" и заслуживший за свою деятельность одобрение Ватикана настолько, что теперь там можно найти его изображение.
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