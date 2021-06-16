Тайны...

7 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    долбоёб!железо появилось РАНЬШЕ ЧЕМ БРОНЗА!!!ТК БРОНЗА ЯВЛЯЕТСЯ СПЛАВОМ!УЧИ УЧЕБНИК ХИМИИ ПРИДУРОКАпокалипсис, кото...
  • Wlad Wlad
    Ну да, ну да, а то что Крепостное Право установили на Святой Руси Романовы вкупе с РПЦ "не играет никакой роли". *** ...Сколькими крепост...
  • Елена Бреслова
    почему не наказан Пивоваров, при котором сгорело столько ценных документов, похоже он распродал раритеты и поджог биб...Как уничтожалась ...

А.Тулупов о "крестителе Руси".

А.Тулупов о "крестителе Руси".

Пожалуй одной из наиболее противоречивых фигур нашей истории является киевский "князь Владимир", объявленный христианской церковью "святым" и заслуживший за свою деятельность одобрение Ватикана настолько, что теперь там можно найти его изображение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх