Русская весна

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Белоруссия стремится помочь всем пострадавшим: и Донбассу, и украинским беженцам

Белоруссия стремится помочь всем пострадавшим: и Донбассу, и украинским беженцам

Белорусский лидер на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным заявил, что хотел бы услышать из первых уст о ситуации в ДНР и чем Белоруссия сможет помочь страдающему с 2014 года региону.

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