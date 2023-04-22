Белоруссия стремится помочь всем пострадавшим: и Донбассу, и украинским беженцам

Белорусский лидер на встрече с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным заявил, что хотел бы услышать из первых уст о ситуации в ДНР и чем Белоруссия сможет помочь страдающему с 2014 года региону.