Под критику патриарха Кирилла из-за язычества попала Наталья Поклонская

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская подверглась критике со стороны патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после урока «Разговоры о важном», который она провела в одной из школ Херсонской области, во время которого использовала языческие символы.
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