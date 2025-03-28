Вице-премьер Оверчук заявил, что в РФ не рады деиндустриализации Европы

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что в РФ не рады деиндустриализации Европы. Такое мнение он выразил на сессии "Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности" Азиатского форума в Боао в Китае, передает РИА Новости.
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