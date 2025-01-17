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Тренер Векич: «После изматывающего 3-часового матча Шнайдер и вся ее семья подошли ко мне и пожали руку»

Тренер Векич: «После изматывающего 3-часового матча Шнайдер и вся ее семья подошли ко мне и пожали руку»

Сегодня Шнайдер проиграла хорватке в третьем круге Australian Open 6:7(4), 7:6(3), 5:7.  «Хочу отметить, что после изматывающего равного трехчасового матча против Донны Векич Диана Шнайдер и вся ее семья подошли ко мне и пожали руку.

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