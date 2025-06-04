В отношении смолянина, который поддержал действия террористов в "Крокус Сити", возбудили уголовное дело

Сотрудники ФСБ арестовали подозреваемого в оправдании терроризма смолянина Сотрудники УФСБ России по Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего смолянина, поддерживающего сторонников ИГИЛ*.
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