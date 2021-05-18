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Инспекторы Минэкологии края выявили около сотни нарушений правил охоты

С начала сезона охоты инспекторы Минэкологии края провели 155 рейдов и выявили 97 нарушений. Специалисты работали в южных районах края, где охота была открыта с 24 апреля по 3 мая, и в центральных районах, где охотиться можно было с 1 по 10 мая.

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