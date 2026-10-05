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Тульские новости

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В Тульской области победили бизнес-проекты бойцов СВО

В Тульской области победили бизнес-проекты бойцов СВО

12 участников СВО в Тульской области выиграли конкурс бизнес-проектов в центре «Мой бизнес», победители получат льготные займы, сопровождение и наставничество опытных предпринимателей.

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