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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Гастарбайтер на пороховом заводе почикал ножиком нашего ветерана Z. Управление завода старается всячески замять ситуацию

Гастарбайтер на пороховом заводе почикал ножиком нашего ветерана Z. Управление завода старается всячески замять ситуацию

Avia.pro - Новости Печальный Конфликт на Фоне Политических РазногласийНа пороховом заводе в Тамбове разгорелся серьезный конфликт, который привел к печальному инциденту между гастарбайтером из Средней Азии и ветераном Z, который свое отработал и решил устроиться на завод.

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Комментарии
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Юрий Чернов
Позор либералам они у власти 24 года все разрушили !!!!
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15 час.
Валерий Мязин
Думу распустить, либералов, выгнать из всех правительственных учреждений и дать им работу которую выполняли мигранты.Под обязательным наблюдением.
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14 час.
Анатолий протасевич
вместе с директором завода  -растрелять -только так можно навести порядок -другого пути нет.
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7 час.

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