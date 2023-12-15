Гастарбайтер на пороховом заводе почикал ножиком нашего ветерана Z. Управление завода старается всячески замять ситуацию

Avia.pro - Новости Печальный Конфликт на Фоне Политических РазногласийНа пороховом заводе в Тамбове разгорелся серьезный конфликт, который привел к печальному инциденту между гастарбайтером из Средней Азии и ветераном Z, который свое отработал и решил устроиться на завод.
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