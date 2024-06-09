Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы. Его партия проигрывает голосование в Европарламент

Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил о досрочных выборах Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к нации объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.
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